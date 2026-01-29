Öztürk'ten Teşkilat ve Merkez Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Öztürk'ten Teşkilat ve Merkez Vurgusu

Öztürk\'ten Teşkilat ve Merkez Vurgusu
29.01.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasin Öztürk, İYİ Parti'nin merkez ve teşkilat arasındaki önemini vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, partisinin Bolu İl Başkanlığını ziyaret etti.

İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Aydın ve partililer tarafından karşılanan Öztürk, burada yaptığı konuşmada, bir siyasi hareketin ancak sağlam merkezle yön bulacağını söyledi.

Öztürk, sağlam merkez olmadan istikametin bulunamayacağını belirterek, "Genel merkez akıldır, beyindir ama teşkilat kalptir. O kalp çalışacak, kan dolaşımını yapacak ki beden sağlam olsun." dedi.

Genel merkezin ufku çizdiğini, teşkilatın ise o ufka doğru yürüdüğünü belirten Öztürk, "İkisi birbirinden ayrı düşünülemez. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Parti programını çizen genel merkez ve bunu hayata geçiren sizler, teşkilatlardır. Bir partinin hedefi merkezde belirlenir ama millet ve vatandaşla buluşmasını teşkilatlar sağlar. Bizim gücümüz, merkez ile teşkilat arasında olan bu sarsılmaz bağdır." ifadelerini kullandı.

Öztürk, merkez ile teşkilat arasında ne mesafe ne duvar ne de bir kopukluk olmayacağını vurgulayarak, "Sahada söylenen genel merkezde karşılık bulacak. Merkezde alınan kararlar ise sahada sizler tarafından sahiplenilecek. Başarıyı hep birlikte yaşayacağız. Sorumluluğu hep birlikte taşımak zorundayız. Merkezi güçlü olmayan bir teşkilat da zayıftır, teşkilatı güçlü olmayan merkez de yalınızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Fırtınalı bir ortamdan il ve ilçe teşkilatlarının da desteğiyle sakin limana çekildiklerini dile getiren Öztürk, bundan sonra gelecek seçim dönemi sürecini yönetmeyi ve bu yönde çalışmalar yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İYİ Parti, Politika, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Politika Öztürk'ten Teşkilat ve Merkez Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Domenico Tedesco’dan sakatlık yanıtı Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 16:50:02. #7.11#
SON DAKİKA: Öztürk'ten Teşkilat ve Merkez Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.