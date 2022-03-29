Padişah miğferleri sanat atölyelerine ilham kaynağı oldu - Son Dakika

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce başlatılan çalışma ile padişahların taktığı "ihtişamın ve gücün" temsili olan miğferler sanat eserlerine dönüştürülüyor.

Enstitü bünyesinde faaliyet sürdüren "seramik", "kuyumculuk" ve "sanat tasarım" gibi 10 farklı atölyede çalışan usta ellere, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet gibi yükseliş dönemi padişahlarının kullandığı miğferler ilham kaynağı oldu.

"Miğfer" temasından esinlenen ustalar, her bir atölyede seramik, yarı değerli taşlar, deri ve metal ürünlerle tablolar ve sanatsal objeler hazırlıyor.

Zaman zaman atık malzemeleri de değerlendiren ustalar, hazırladıkları 100 eseri düzenlenen sergide beğeniye sunmayı planlıyor.

"Tüm hızıyla bütün atölyelerde çalışmalar devam ediyor"

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşe Adıgüzel, AA muhabirine, 6 aydır 10 farklı atölyede 10 usta öğretici tarafından çalışma yapıldığını ifade ederek, Osmanlı miğferlerinden alınan ilhamın tablolara, aksesuarlara ve farklı objelere dönüştürüldüğünü belirtti.

Adıgüzel, "Padişahlar zaferlerden sonra taktıkları miğferlerle ihtişamı sergilemişlerdir. Tüm hızıyla bütün atölyelerde çalışmalar devam ediyor. Mayıs ayından sonra şartlar elverdiğinde bunu halkımızın beğenisine sunmak istiyoruz." dedi.

Tarihi dizilerin son zamanlarda yoğun talep gördüğüne işaret eden Adıgüzel, talep gelmesi durumunda bu diziler için özel miğfer tasarımları da çalışabileceklerini kaydetti.

"Miğferleri sanatsal boyutta ele alıyoruz"

Seramik atölyesinde usta öğretici Zeynep Kızıl da bu yıl belirlenen temanın zor bir çalışma olduğunu söyledi.

Çalışma yürütürken kendisini o dönemde gibi hissettiğini aktaran Kızıl, "Bu miğferleri sanatsal boyutta ele alıyoruz. Bununla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Çalışmak daha zor ancak işlemeleri daha yoğun olduğu için keyif veriyor." diye konuştu.

"Atık malzemelerle de sanatsal objeler planladık"

Sanat ve tasarım atölyesinde usta öğretici Süleyman Aziz ise ilk aşamada yapacakları ürünü planladıklarını, atölyelerinde miğferleri tuval üzerine üç boyutlu yansıttıklarını aktardı.

Tel, deri ve kumaş kullanarak, biblolar, magnetler, panolar yaptıklarını anlatan Aziz, toplamda 100 eser hazırlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Aziz, Sıfır Atık Projesi'ni de önemsediklerine dikkati çekerek, "Bu kapsamda atık malzemelerle de sanatsal objeler ortaya koymayı planladık. Örneğin artık kumaşlardan pano oluşturduk. Deri atölyesinde arta kalan deri parçalarıyla çalışmalarımızı yaptık. Atık telleri ve deri parçalarını bir araya getirip biblolar oluşturduk." şeklinde konuştu.