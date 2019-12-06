Son Dakika Haberleri: Pakdemirli, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti
Son Dakika Güncel Pakdemirli, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Pakdemirli, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti.

Pakdemirli, Afyonkarahisar'da, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen'i ziyaret ederek, yatırımlar ile ilgili brifing aldı.

Sezen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetleri, Afyonkarahisar'a Cumhuriyet tarihinde yapılmayan yatırımları yapmıştır. Özellikle, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, şimdiye kadar görev almış tüm bakanlarımıza Afyonkarahisar adına müteşekkiriz." dedi.

Sezen, sabah yapılan sektör toplantısında Afyonkarahisar'a verdiği müjdeler için de Bakanı Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığı hatıra defterini imzalayarak, belediye başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı yaptı.

Toplantı, sonunda Pakdemirli, Uşak programı için kentten ayrıldı.

Pakdemirli, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti

Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Pakdemirli, AK Parti, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:53 Kaynak: AA
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