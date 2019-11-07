Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes seferberliği kapsamında, bir değil, 2 dünya rekoru kıracağız. 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekorunu, Çorum'da 1 saatte daha fazla fidan dikerek Türkiye adına tescil ettireceğiz. 11 Kasım'da halkımızın fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm yapılacak. Dünyanın en büyük online fidan diken albümünü oluşturup Guinness'e tescil ettireceğiz." dedi.

İstanbul'da gazeteciler ile bir araya gelen Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliğinde gelinen noktayı paylaştı.

Kampanyanın, örnek olacak bir toplumsal bilinçlenme kampanyası olduğunu belirten Pakdemirli, Türkiye'nin önemli bir konuda öncü olduğunu vurguladı.

Pakdemirli, dünyadaki çevresel problemlere işaret ederek, artık kişilerin daha bilinçli olduğunu söyledi. Milletin projeye katılımının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Pakdemirli, bu kadar bilinçli bir karşılık alınacağını başlangıçta düşünmediklerini aktardı.

Geleceğe ait yapılacak adımlarda bu ilginin kendilerine ilham ve cesaret verdiğini belirten Pakdemirli, etkinliğe katılım çağrısında bulundu.

"Hepimiz yarın değil, bugün bir şeyler yapmak zorundayız"

Bekir Pakdemirli, devamla şunları kaydetti:

"Hepimiz yarın değil, bugün bir şeyler yapmak zorundayız. Türkiye, çok dinamik bir ülke, hızlı büyüyen bir ekonomimiz var. Çevreye baskı yaratmayan gelişmiş ya da gelişen ülke yok. Türkiye'nin çevre karnesi pekiyi... Burada toplumda önemli bir bilinçlenme var, bu kampanyada da bunu gördük. Türkiye'nin çevre alanında yaptığı çalışmalar yeterince bilinmiyor ve anlaşılmıyor. Bu konudaki farkındalık zayıf.

Bizim ağaç ve orman konusunda tarihsel bilincimiz yüksek. Türkiye, orman varlığının değerini bilen ve dünyaya örnek olan bir ülke. 1999'da 2,8 milyon hektar olan orman alanımız şu an 22,6 milyon hektara geldi. 20 yıl içinde Türkiye, orman varlığını artırdı. Bunlar yetmez tabii, gelecek nesiller için çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunun için bu seferberliği başlattık ve burada herkes yan yana... Siyaset üstü bir anlayışla bunu başlattık. Hiçbir şey gelecek için bir şey yapmaktan daha önemli değil."

Pakdemirli, çocuklara bu bilincin aşılanması gerektiğini belirterek, ailelere 11 Kasım'da çocukları ağaç dikilen alanlara getirme çağrısında bulundu. "Ailenizi, çocuklarınızı yanınıza alın, 11 Kasım'da siz de bir fidan dikin" diyen Pakdemirli, bırakılacak en değerli mirasın bu fidanlar olduğunu söyledi.

11 Kasım'da 2 dünya rekoru

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, fidan dikim etkinliği çerçevesinde iki dünya rekorunun kırılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Geleceğe Nefes seferberliği kapsamında, bir değil, 2 dünya rekoru kıracağız. 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekorunu, Çorum'da 1 saatte daha fazla fidan dikerek Türkiye adına tescil ettireceğiz. 11 Kasım'da halkımızın fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm yapılacak. Dünyanın en büyük online fidan diken albümünü oluşturup Guinness'e tescil ettireceğiz. Bir günde 2 rekor kırıyor ve tescil ettiriyor olacağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını 16 yılda yaptık, yanan ormanlarda 40 misli ağaçlandırma yaptık."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Pakdemirli, ortalama maliyetinin sorulması üzerine, maliyetin yaklaşık 35 milyon TL olduğunu, tüm fidanların yerli ve mili kaynaklardan karşılanacağını bildirdi.

Şu an dışarıdan alınan bir fidan olmadığını vurgulayan Pakdemirli, dikilecek fidanlar arasında hem iğnelilerin hem de yapraklıların bulunduğunu aktardı.

"15 yılda yanan alanların ortalama 40 misli dikim yaptık"

Bekir Pakdemirli, 81 ilde başlatılan seferberlik kapsamında, İstanbul'da 177 bin fidan dikimi yapılacağına işaret ederek, fidan dikimine gidecek kişilerin, yerleri ve programı internet sitesinden öğrenebileceğini söyledi.

Pakdemirli, "15 yılda yanan alanların ortalama 40 misli dikim yaptık bugüne kadar... Türkiye'de dikilen fidanların yüzde 85-90'ını tutar vaziyette..." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında en fazla yoğunluk olan illerin sürekli değiştiğini ve birbiriyle yarıştıklarını belirten Pakdemirli, şu an Manisa'nın önde olduğunu kaydetti.

Pakdemirli, "Tıbbi ve aromatik bitkiler bizim için çok önemli. 2023'te 5 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bu seferberlik akabinde tıbbi aromatik bitkilerimizi de yetiştiriyor olacağız." diye konuştu.

Pakdemirli, kendisinin de 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Ankara'da fidan dikimi yapacağını bildirdi.

(Bitti)