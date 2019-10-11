Son Dakika Haberleri: Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a destek telefonu
Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a destek telefonu

Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a destek telefonu

2 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a destek telefonu, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Han ve Erdoğan bugün bir telefon konuşması gerçekleştirdi.

Açıklamada, görüşmede Türkiye'nin terör koridoruna ilişkin kaygılarının Pakistan tarafından anlaşıldığının dile getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Terörün 70 binden fazla can aldığı, 3 milyondan fazla mültecinin bulunduğu bir ülke olarak Pakistan, 40 bin vatandaşını teröre kurban etmiş Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehdit ve zorlukların farkındadır. Pakistan her zaman olduğu gibi Türkiye'nin arkasındadır ve Türkiye'yi tamamen desteklemektedir. Türkiye'nin güvenliği, bölgesel istikrar ve Suriye'de barışçıl çözüm için attığı adımları destekliyor, başarılı olmaları için dua ediyoruz."

Han'ın görüşmede, Erdoğan'ın Pakistan'a yapmayı planladığı ziyareti dört gözle beklediğini de aktardığı ifade edildi.

"Türkiye'nin bakış açısına saygı duyuyoruz"

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Multan kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pakistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine destek olan iki dosttur. Türkiye ile temas halindeyiz ve Suriye konusundaki bakış açılarına saygı duyuyoruz." dedi.

Batı ülkelerinden Barış Pınarı Harekatı'na karşı yapılan açıklamalara da değinen Kureyşi, "O liderler bizim kaygı duyduğumuz 8 milyon Keşmirlinin Hint ablukasına alınması konusunda ise sessiz kalmayı tercih ediyor." diye konuştu.

Pakistan, Türkiye, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:08 Kaynak: AA
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