Pakistan'da Çatışmada 10 Asker Hayatını Kaybetti

31.01.2026 17:19
Belucistan'da militanlarla çıkan çatışmada 10 asker öldü, çok sayıda yaralı var.

Pakistan'da güvenlik güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 10 asker hayatını kaybetti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, AA muhabirine, sabah erken saatlerde militanların Belucistan eyaletindeki 12 farklı yere saldırı düzenlediğini belirtti.

Bunun üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiğini kaydeden yetkili, çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 10 askerin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda askerin yaralandığını ifade etti.

Yetkili, son 48 saatte militanlara yönelik yapılan operasyonlarda 109 militanın etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

