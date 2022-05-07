Pakistan'da dini şiir okuyan kalabalığa ateş eden 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Pakistan'da dini şiir okuyan kalabalığa ateş eden 8 kişi gözaltına alındı

07.05.2022 17:02
Pakistan'da dini şiir okuyan kalabalığa ateş eden 8 kişi gözaltına alındı

Pakistan'da, dini şiir okuyan kalabalığa ateş ederek bir kişinin ölümüne birinin de yaralanmasına neden olan Ahmediler adlı gruba mensup 8 kişi gözaltına alındı.

Pakistan'da, dini şiir okuyan kalabalığa ateş ederek bir kişinin ölümüne birinin de yaralanmasına neden olan Ahmediler adlı gruba mensup 8 kişi gözaltına alındı.

Polis yetkilileri, Ahmediler grubunun mensuplarının, 5 Mayıs'ta Lahor kenti yakınlarındaki Bahuman köyünde dini şiirler okudukları esnada Sünni vatandaşlara ateş ettiğini açıkladı.

Ahmediler tarafından yapılan nadir saldırılardan biri olarak görülen son saldırıda bir kişi ölürken bir kişi de yaralandı.

Saldırıya karıştığı belirtilen 8 kişi gözaltına alındı.

Ahmediler, Gulam Ahmed tarafından 20'nci yüzyılın başlarında kuruldu.

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Pakistan, Mayıs, Polis, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da dini şiir okuyan kalabalığa ateş eden 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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