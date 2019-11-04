Son Dakika Haberleri: Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in kızı serbest bırakıldı
Son Dakika Güncel Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in kızı serbest bırakıldı

Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in kızı serbest bırakıldı

6 saat önce

Pakistan'da yolsuzluk iddialarıyla tutuklu yargılanan eski Başbakan Navaz Şerif'in kızı ve ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı Meryem Navaz kefaletle serbest bırakıldı.

Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in kızı serbest bırakıldı, System.String[]

Pakistan'da yolsuzluk iddialarıyla tutuklu yargılanan eski Başbakan Navaz Şerif'in kızı ve ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı Meryem Navaz kefaletle serbest bırakıldı.

Yasaların geriye dönük uygulandığı iddiasıyla Lahor Yüksek Mahkemesine sunulan ve Navaz'ın serbest bırakılmasını talep eden dilekçe bugün mahkemede görüşüldü.

Navaz'ın avukatı, Çaudri Şeker Fabrikaları davasından yargılanan Navaz hakkında yolsuzluk soruşturmasını yürüten Ulusal Hesap Verme Bürosunun (NAB) yasaları geriye dönük uyguladığını belirtti.

Müvekkilinin fabrikanın hissedarı olmadığını iddia eden avukat Amjad Pervez, Panama belgeleriyle ülkede başlayan soruşturmalar kapsamında Navaz'ın mal varlığının soruşturulduğunu ve şeker fabrikaları hissedarı olmadığının ortaya çıkarıldığını söyledi.

Pervez, müvekkilinin haklarının ihlal edildiğini ve serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

NAB avukatı ise olağanüstü bir durum olmadığı için serbest bırakılma talebinin reddedilmesini istedi.

Tarafları dinleyen Lahor Yüksek Mahkemesi, Navaz'ın 10 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 370 bin lira) kefaletle serbest bırakılmasına ve pasaportunu teslim etmesine hükmetti.

Navaz'ın babası eski Başbakan Şerif hakkında da sağlık sorunları nedeniyle Çaudri Şeker Fabrikaları davasından tutuksuz yargılanma kararı çıkmıştı.

Ağustos ayında tutuklanan Navaz'ın, babası ve kuzeninin yolsuzlukla elde ettiği paraları fabrikaya yabancı yatırımcı gelmiş gibi göstererek akladığı iddia ediliyordu.

Navaz Şerif, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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