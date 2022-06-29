Pakistan'da hükümet, Kovid-19 vakalarının artması sonrası yeni önlemler aldı - Son Dakika
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Pakistan'da hükümet, Kovid-19 vakalarının artması sonrası yeni önlemler aldı

29.06.2022 19:59
Pakistan'da hükümet, Kovid-19 vakalarının artması sonrası yeni önlemler aldı

Pakistan'da hükümet, Kovid-19 vakalarındaki artış sonrası martta kapatılan Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinin (NCOC) yeniden açılmasını kararlaştırdı.

Pakistan'da hükümet, Kovid-19 vakalarındaki artış sonrası martta kapatılan Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinin (NCOC) yeniden açılmasını kararlaştırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şahbaz Şerif, Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle endişesini vurguladı.

Şerif, vakalardaki artışlar sebebiyle NCOC'nin yeniden açılmasını kararlaştırdı.

Sağlık Bakanı Abdul Qadir Patel, 5-12 yaş aralığı için gelecek ay Kovid-19 aşılaması başlatacaklarını ifade etti. Pakistan'ın bu adımı, Kovid-19 günlük vaka sayısının 500'ü aşmasının ardından geldi.

Dün, 3 ay aranın ardından ülkedeki günlük vaka sayısı 541 olarak gerçekleşmişti.

NCOC, Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşlerin ardından 31 Mart'ta kapatılmıştı.

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Kaynak: AA

Koronavirüs, Pakistan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da hükümet, Kovid-19 vakalarının artması sonrası yeni önlemler aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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