Sağlık Bakanı Abdul Qadir Patel, 5-12 yaş aralığı için gelecek ay Kovid-19 aşılaması başlatacaklarını ifade etti. Pakistan'ın bu adımı, Kovid-19 günlük vaka sayısının 500'ü aşmasının ardından geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Pakistan'da hükümet, Kovid-19 vakalarının artması sonrası yeni önlemler aldı - Son Dakika

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