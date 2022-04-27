Pakistan'da koalisyondaki parti lideri Bilaval Butto Zerdari dışişleri bakanı oldu - Son Dakika

Pakistan'da koalisyon hükümetindeki Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilaval Butto Zerdari, dışişleri bakanı oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Zerdari'nin yemin törenini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleştirilen yemin töreninde Alvi'nin okuduğu yemin metnini tekrarlayan Zerdari, dışişleri bakanı olarak görevine başladı.

Törene, Başbakan Şahbaz Şerif, Zerdari'nin babası ve eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve kabineden bakanlar katıldı.

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun oğlu olan 33 yaşındaki Zerdari, ülke tarihinde göreve gelen en genç dışişleri bakanı oldu.

Bilaval Butto Zerdari, 2018 genel seçimlerinde ilk defa milletvekili seçilerek mecliste yerini almıştı.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.