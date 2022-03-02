Pakistan'da muhalefet partisinin hükumet karşıtı mitingleri sürüyor - Son Dakika

Pakistan'da muhalefetteki Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) hükümet karşıtı mitingleri sürüyor.

Yerel basındaki haberlere göre, 27 Şubat'ta Karaçi'den İslamabad'a doğru harekete geçen PPP lideri Bilawal Butto Zerdari, Ghotki şehrinde halka seslendi.

Zerdari, Başbakan İmran Han'ın değişim sözüyle geldiğini ancak ülkeye sadece ekonomik kriz getirdiğini belirterek artan işsizliğe işaret etti.

Ülkede kötüleşen ekonomik duruma atıfta bulunan Zerdari, annesi eski Başbakan Benazir Butto'nun verdiği sözleri yerine getireceğini ifade etti.

Muhalefetin demokratik taktiklerle hükümeti devireceğini dile getiren Zerdari, Başbakan Han için güvensizlik oyu kullanma zamanının geldiğini söyledi.

Zerdari, 27 Şubat'ta Karaçi'den İslamabad'a doğru yürüyüşe geçtiklerini açıklamıştı. Araç konvoyu ile İslamabad'a doğru gelen Zerdari ve beraberindekilerin gelecek hafta başkente ulaşması bekleniyor.

Muhalefetten güvensizlik oyu girişimi

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, dün Sukkur şehrinde yaptığı açıklamada, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) ve ittifak kurduğu partilerin milletvekillerinin hükümete karşı güvensizlik oyu girişimini ortadan kaldırmada kararlı olduklarını ifade etmişti.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, 27 Şubat'ta Lahor'da yaptığı açıklamada, Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oyu" kullanmak için muhalefet partilerinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketinin (PDM) çalışmalarının sürdüğünü söylemişti.

Muhalefetin, hükümetin ittifak olduğu partilerle anlaşıp güvensizlik oyu için gerekli sayıyı elde etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Bu kapsamda muhalefet partilerinin 342 sandalyeli Ulusal Meclisten 172 oy toplaması gerekiyor.

Han, 6 Mart 2021'de yapılan güven oylamasında 178 oy elde etmişti.