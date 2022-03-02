Pakistan'da muhalefet partisinin hükumet karşıtı mitingleri sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da muhalefet partisinin hükumet karşıtı mitingleri sürüyor

02.03.2022 18:31
Pakistan'da muhalefet partisinin hükumet karşıtı mitingleri sürüyor

Pakistan'da muhalefetteki Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) hükümet karşıtı mitingleri sürüyor.

Pakistan'da muhalefetteki Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) hükümet karşıtı mitingleri sürüyor.

Yerel basındaki haberlere göre, 27 Şubat'ta Karaçi'den İslamabad'a doğru harekete geçen PPP lideri Bilawal Butto Zerdari, Ghotki şehrinde halka seslendi.

Zerdari, Başbakan İmran Han'ın değişim sözüyle geldiğini ancak ülkeye sadece ekonomik kriz getirdiğini belirterek artan işsizliğe işaret etti.

Ülkede kötüleşen ekonomik duruma atıfta bulunan Zerdari, annesi eski Başbakan Benazir Butto'nun verdiği sözleri yerine getireceğini ifade etti.

Muhalefetin demokratik taktiklerle hükümeti devireceğini dile getiren Zerdari, Başbakan Han için güvensizlik oyu kullanma zamanının geldiğini söyledi.

Zerdari, 27 Şubat'ta Karaçi'den İslamabad'a doğru yürüyüşe geçtiklerini açıklamıştı. Araç konvoyu ile İslamabad'a doğru gelen Zerdari ve beraberindekilerin gelecek hafta başkente ulaşması bekleniyor.

Muhalefetten güvensizlik oyu girişimi

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, dün Sukkur şehrinde yaptığı açıklamada, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) ve ittifak kurduğu partilerin milletvekillerinin hükümete karşı güvensizlik oyu girişimini ortadan kaldırmada kararlı olduklarını ifade etmişti.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, 27 Şubat'ta Lahor'da yaptığı açıklamada, Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oyu" kullanmak için muhalefet partilerinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketinin (PDM) çalışmalarının sürdüğünü söylemişti.

Muhalefetin, hükümetin ittifak olduğu partilerle anlaşıp güvensizlik oyu için gerekli sayıyı elde etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Bu kapsamda muhalefet partilerinin 342 sandalyeli Ulusal Meclisten 172 oy toplaması gerekiyor.

Han, 6 Mart 2021'de yapılan güven oylamasında 178 oy elde etmişti.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Kılıç: 'Muhalefetin açıklaması tahmin ettiğimiz gibi fos çıktı' AK Parti'li Kılıç: 'Muhalefetin açıklaması tahmin ettiğimiz gibi fos çıktı' ADD'den Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem açıklaması Açıklaması ADD'den Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem açıklaması Açıklaması

Muhalefet, Pakistan, Başbakan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da muhalefet partisinin hükumet karşıtı mitingleri sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapıyor! Maskeler tarih mi oluyor?
18:01 Eski eşini boğarak öldürüp ormana gömmüştü! Zanlı yakalanmamak için elektriği kesmiş
17:53 Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kadının dikkati küçük kızın kaçırılmasını engelledi
17:50 Enes Ünal'ın golleri sayılmadı! La Liga yönetimi, milli futbolcumuzun başarısını görmezden geldi
17:42 Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için CHP ve İYİ Parti "evet" oyu kullanmıştı! AK Partili Cahit Özkan'dan konuyla ilgili açıklama geldi
17:31 Ukrayna bir şartla Rus askerlerini serbest bırakacak! Annelerinin gelip alması gerek
17:23 Ukrayna Milli Takım Kaptanı Rus futbolculara küfürler yağdırdı: Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Çıkıp konuşsanıza!
17:07 Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed faiz artırımı için mart ayını işaret etti
16:52 Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu
16:49 Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 18:38:26. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'da muhalefet partisinin hükumet karşıtı mitingleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement