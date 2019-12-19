Pakistan'da Müşerref'e idam cezası veren mahkeme gerekçeli kararı açıkladı - Son Dakika

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'e idam cezası veren özel mahkeme, açıkladığı gerekçeli kararında, "Sanık, anayasayı askıya alarak hiçbir yasal dayanağı olmadan kendi görev süresini uzatmıştır." ifadelerine yer verdi.

Özel mahkemenin açıkladığı 169 sayfalık gerekçeli kararda, Müşerref'in 2007'de anayasayı askıya alıp olağanüstü hal ilan etmesinin yasalara aykırı olduğu ve yasal dayanağı bulunmadan kendi Cumhurbaşkanlığı süresini kendi onayıyla uzattığı belirtildi.

İdam kararının oy çokluğuyla alındığı ifade edilen kararda, Müşerref'e kendisini savunmak için yeterli imkanın sunulduğu vurgulanarak "Sanık, anayasayı askıya alarak hiçbir yasal dayanağı olmadan kendi görev süresini uzatmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kararda, "Sanığın ısrarla mahkemeye çıkmayı reddetmesi, yargılamadan kaçmak istemesi ve geciktirmek istemesi bu suçu işlediğinin işaretidir. Sanık sürekli olarak hastalığı ve güvenliğini öne sürerek mahkemeye çıkamayacağını savunmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu suçun tek başına işlenemeyeceği kaydedilen kararda, orduda görev alan bazı yetkililerin de Müşerref kadar suçlu olduğu belirtildi.

"İhanetin soruşturulması anayasal görevdir"

Kararda, vatana ihanet suçunun işlendiğine dair mahkemeye güçlü belgeler sunulduğu belirtilerek "Anayasanın baltalanması, zayıflatılması ve vatana ihanet suçlarının soruşturulması anayasal bir görevdir." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan duruşmalar sonucunda Müşerref'in suçlu bulunduğu ve asılarak idam edilmesi gerektiği vurgulanan kararda, "Kolluk kuvvetlerine, kaçak haldeki suçlunun yasaların gerektirdiği şekilde idam edilmesi, canlı halde ülkeye getirilmesi, ölmüşse cenazesinin getirilmesi ve D-Chowk'ta (İslamabad'daki devlet binalarının bulunduğu bölge) 3 gün asılı kalması için direktif veriyoruz." denildi.

Kararda, cezanın emsal teşkil ettiği ve infazın yapılması gerektiği belirtilerek "Varsa suçlunun kaçmasına yardımcı olanların da hakim karşısına çıkarılması adaletin sağlanmasına faydalı olacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Mahkeme, Müşerref'e temyize gitmesi için 30 gün süre verdi.

Müşerref, 2016'dan beri tedavi için gittiği Dubai'de yaşıyor.