Pakistan'da parlamentoya Başbakan Khan'ın görevden alınması için gensoru önergesi verildi - Son Dakika

Pakistan parlamentosu, muhalefetin Başbakan Imran Khan'ın görevden alınması için verdiği gensoru önergesini kabul etti.

Pakistan'da parlamento, muhalefetin Başbakan Imran Khan'ın görevden alınması için verdiği gensoru önergesini kabul etti. Önergenin perşembe günü tartışmaya açılması ve 7 gün içinde oylanması bekleniyor. Muhalefet lideri Şehbaz Şerif televizyonda canlı yayında gensoru önergesini okurken, Başbakan Khan'ın parlamentonun güvenini kaybettiğini ve parlamentonun Khan'ın görevine son vereceğini ifade etti.

Pakistan ulusal kriket takımının eski kaptanı olan 69 yaşındaki Khan partisinden bir dizi istifa sonrası parlamentoda çoğunluğu kaybederken, ittifak yapan muhalefet partileri istifasını istiyor. Gensoru, Pakistan'ın tekrarlayan bir ekonomik krizle karşı karşıya kalması sonrası verildi. Başbakan Khan'ın görevden alınması için 172 oya ihtiyaç duyulurken, muhalefetin oluşturduğu ittifakın şu anda 168 oyu var.

"PAKİSTAN EKONOMİSİNİ DIŞARIDAN İSTİKRARSIZLAŞTIRMAK İÇİN KOMPLO VE PLANLAMA YAPILDI"

Pakistan Başbakanı İmran Khan, dün hükümetine karşı güven oylaması öncesinde destekçilerine seslenmiş, "Pakistan ekonomisini dışarıdan istikrarsızlaştırmak için komplo ve planlama yapıldı. İnsanlarımızdan bazıları hükümeti devirmek için kullanıldı. Bunun arkasında kimin olduğunu biliyoruz. Ulusun önünde ama doğru zamanda ortaya çıkacak pek çok şey var" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)