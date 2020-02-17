Pakistan'da patlama: 8 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da patlama: 8 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Pakistan'da patlama: 8 ölü, 12 yaralı

6 saat önce

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada en az 8 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan'da patlama: 8 ölü, 12 yaralı, System.String[]

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada en az 8 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Ketta kentindeki Shara-e-Iqbal caddesinde bir gösteri sırasında patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamada 8 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama sonucu binaların ve araçların hasar gördüğü kaydedildi.

Polis olay yerini güvenlik kordonuna alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.

(Abid Mazhar/İHA)

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:15 Kaynak: İHA
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