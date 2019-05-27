Son Dakika Haberleri: Pakistan'da sokaklarda ıslak havlu dağıtıldı

Pakistan'da sokaklarda ıslak havlu dağıtıldı

2 saat önce

Pakistan'ın Sind eyaletindeki Karaçi şehrinde termometrelerin 41 dereceyi göstermesinin ardından halkı serinletmesi için sokaklarda ıslak havlu dağıtıldı.

Pakistan'da sokaklarda ıslak havlu dağıtıldı, System.String[]
Pakistan'ın Sind eyaletindeki Karaçi şehrinde termometrelerin 41 dereceyi göstermesinin ardından halkı serinletmesi için sokaklarda ıslak havlu dağıtıldı. Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), Karaçi şehrinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 41 dereceye ulaştığını açıkladı. Meteoroloji dairesi, aşırı sıcakların 2 gün daha süreceği uyarısı yaptı. Şehirdeki devlet hastanelerinde alarm durumuna geçilirken, güneş çarpmasına karşı ilginç tedbirler alındı. Karaçi'de sokaklara koyulan kazanlardaki suyla küçük havlular ıslatılarak halka dağıtıldı. Pakistanlılar, ıslak havluları başlarına koyarak güneş çarpmasına karşı önlem aldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:26 Kaynak: İHA
Karaçi, Pakistan, Güncel
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