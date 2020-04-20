Pakistan'da teröristler güvenlik güçleriyle çatıştı: 1 asker öldü - Son Dakika

Askerlerin ateşe karşılık vermesi sonucu 5 terörist öldürülürken bir asker hayatını kaybetti, 3 asker de yaralandı. Bölgeye giriş ve çıkışlar arama faaliyetleri kapsamında durduruldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın