Pakistan'da yeni koalisyon hükümeti yemin ederek görevine başladı - Son Dakika
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Pakistan'da yeni koalisyon hükümeti yemin ederek görevine başladı

19.04.2022 11:23
Pakistan'da yeni koalisyon hükümeti yemin ederek görevine başladı

Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif'in koalisyon hükümeti yemin ederek görevine başladı.

Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif'in koalisyon hükümeti yemin ederek görevine başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin rahatsız olması sebebiyle yemin törenini Cumhurbaşkanı Vekili ve Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani gerçekleştirdi.

???????Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleştirilen yemin töreninin açılışı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı.

Törende Sanjrani'nin okuduğu yemin metnini tekrarlayan koalisyon hükümeti üyeleri görevine başladı.

Basında, törenin dün planlandığı ancak Cumhurbaşkanı Alvi'nin yemin törenini gerçekleştirmeyi reddettiği gerekçesiyle bugüne ertelendiği öne sürüldü.

Kabinede 31 bakan yer alıyor

Kabinede 31 federal bakan ve 3 bakan yardımcısı yer alıyor. Bununla birlikte kabinenin gelecek günlerde genişletileceği belirtiliyor.

Kabinede Şahbaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan (PML-N) 13, Pakistan Halk Partisi'nden (PPP) 9, İslam Uleması Cemiyeti'nden (JUI-F) 4, Birleşik Halk Hareketi'nden (MQM-P) 2, Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP), Belucistan Avami Partisi (BAP) ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubundan (PML-Q) birer kişi yer aldı. Kabinedeki 3 bakan yardımcısından ikisi PML-N'den, diğeri ise PPP'den seçildi.

Koalisyon hükümetinde yer alan isimlerin hangi bakanlıkları yöneteceği daha sonra açıklanacak.

Öte yandan, Başbakan Şerif'in danışmanları arasında kendi partisinden Amir Mukam, PPP'den Kamar Zaman Kaira ve eski Başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) kopan Avn Çaudri yer aldı.

İsmi Dışişleri Bakanlığı ile anılan PPP lideri Bilaval Butto Zerdari ise kabinede yer almadı.

Şerif, 11 Nisan'da başbakan seçilmişti

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da yeni koalisyon hükümeti yemin ederek görevine başladı - Son Dakika


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