Pakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 41 ölü - Son Dakika
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Pakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 41 ölü

29.01.2023 11:39

- Pakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 41 ölü Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Lasbela bölgesindeki bir dağ geçidinde yoldan çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 41 kişi hayatını kaybetti.

- Pakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 41 ölü

BELUCİSTAN - Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Lasbela bölgesindeki bir dağ geçidinde yoldan çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 41 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Lasbela bölgesinde içinde en az 48 yolcunun bulunduğu bir otobüs dağ geçidinde yoldan çıkarak devrildi. Ketta şehrinden Karaçi'ye gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü kazanın ardından alev aldı. Lasbela Komiser Yardımcısı Hamza Anjum Nadeem, olayda en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralıların hastaneye sevk edildiğini belirten Nadeem, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi yapılacağını aktardı. Olay yerindeki çalışmaların devam ettiğini ifade eden Nadeem, kurtarma ekiplerinin karanlık ve soğuk hava nedeniyle zor şartlar altında çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Öte yandan, polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, kazanın aşırı hız yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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Pakistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 41 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 41 ölü - Son Dakika
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