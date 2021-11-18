Pakistan'dan ABD'ye "dini özgürlükleri ihlal eden özel kaygı ülkeleri" tepkisi - Son Dakika

Pakistan, ABD tarafından dini özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle "özel kaygı ülkeleri listesine alınması" dolayısıyla Washington yönetimine tepki gösterdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu tanımlamanın tamamen saha gerçeklerine aykırı olduğunu ifade etti.

Pakistan'ın listeye dahil edilmesine tepki gösteren Ahmed, bu tanımlamayı "keyfi ve öznel" olarak nitelendirdi.

Ahmed, Hindistanlı liderlerin açık olarak azınlıklara ayrımcılık yaptığını ve dini özgürlükleri ihlal ettiğini ancak bu ülkenin listeye alınmadığını belirterek, bu durumun ABD'nin raporunun güvenilirliğini sarstığını kaydetti.

Dün, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin, Rusya, Pakistan, İran, Suudi Arabistan, Kuzey Kore, Eritre, Tacikistan, Türkmenistan ve Myanmar'ı, dini özgürlükleri ihlal etmeye devam ettikleri gerekçesiyle "özel kaygı ülkeleri" listesine aldıklarını açıklamıştı.