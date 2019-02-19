Pakistan'dan BM'ye "Hindistan'la Gerilimi Düşürün" Çağrısı

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Cinsel İstismara Uğrayan Anne, Kendini Asarak İntihar Etti

Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti