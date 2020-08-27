Pakistan'dan Türkiye'nin Cammu Keşmir desteğine övgü - Son Dakika

Pakistan'da Eyaletler ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Narkotikle Mücadele Bakanlığını yürüten parlamentonun Keşmir Komitesi Başkanı Şehriyar Afridi, "baskı altındaki" Cammu Keşmir halkına cesur ve devam eden desteğinden ötürü Türkiye'ye ve Türk halkına övgüde bulundu.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'u makamında ziyaret eden Afridi, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Keşmir meselesinin uluslararası alanda öne çıkarılmasına yardımcı olan cesur duruşunu" takdir etti.

Afridi, baskı altındaki Cammu Keşmir halkına cesur ve devam eden desteğinden ötürü Türkiye'ye ve Türk halkına övgüde bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümetine hayranlığını ifade etti ve Türkiye'nin tüm ümmetin ortak düşmanlara karşı birlikte durması için önemli rol üstlendiğini kaydetti.

İslamabad Büyükelçisi Yurdakul da Türkiye'nin nerede sessiz ve baskı altında yığınlar varsa onların sesi olmaya gayret ettiğini dile getirdi.

Yurdakul, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Keşmir meselesini ele almasının ve ümmetin doğru sesi olmasının tam zamanı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile 14 Şubat'ta İslamabad'da Başbakanlık'ta düzenlenen ortak basın toplantısında, "Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de büyük acılar yaşayan, muhtelif baskılara maruz kalan Keşmir halkıyla dayanışma içindedir. Eyaletteki durumun son dönemde atılan her türlü adımlara rağmen müşkül bir hal alması bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Türkiye, Keşmir sorununun Pakistan ve Hindistan arasında diyalog yoluyla, ilgili Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır." ifadelerini kullanmıştı.