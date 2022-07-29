Pakistan'dan Afganistan'a bölgesel bağlantı ve altyapı projeleri vurgusu

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Afganistan'daki Taliban geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile yaptığı görüşmede, elektrik ve doğal gaz boru hattı gibi bölgesel bağlantı ve altyapı projelerine bağlılığını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Zerdari, Muttaki ile bir araya geldi.

Görüşmede Zerdari, ülkesinin barışçıl, istikrarlı, müreffeh ve bağlantılı Afganistan'a bağlılığını vurgulayarak, Pakistan'ın ikili ilişkiler geliştirmek ve uluslararası insani yardımı kolaylaştırmak için çeşitli adımlar attığına işaret etti.

Zerdari, ekonomik entegrasyonun ve bölgesel bağlantının teşviki için iş birliğinin artırılması gerektiğini belirterek, Pakistan'ın aralarında TAPI, CASA-1000 ve TAP'ın bulunduğu bölgesel bağlantı ve altyapı projelerine bağlı olduğunu kaydetti.

Afganistan'daki Taliban geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Muttaki de insani yardımlar ve milyonlarca Afgan mülteciyi barındırdığı için Pakistan'a teşekkür ederek, İslamabad'ın Orta Asya ülkeleriyle ticaretini Afganistan üzerinden genişletmeyi düşünebileceğini, bunun bölgesel barış ve güvenliği daha da teşvik edeceğini belirtti.

Türkmenistan doğal gazını Afganistan üzerinden Pakistan ve Hindistan'a taşıyacak Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) doğal gaz boru hattı projesinin yapımına 2017'de başlanmıştı.

Kırgızistan ve Tacikistan elektriğini Afganistan üzerinden Pakistan'a taşıyacak CASA-1000 yüksek gerilimli elektrik hattı projesine ilişkin çalışmalar da 2016'da başlamıştı.

Türkmenistan-Afganistan-Pakistan (TAP) elektrik hattı projesinin ilk etabının temeli ise Şubat 2020'de atılmıştı.