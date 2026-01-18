Pakistan, Gazze Barış Kurulu'na Davet Aldı - Son Dakika
Pakistan, Gazze Barış Kurulu'na Davet Aldı

18.01.2026 15:18
Pakistan, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için ABD'den davet aldığını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Andrabi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i davet ettiğini belirtti.

Pakistan'ın Gazze'de barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik uluslararası çalışmalarla temasını sürdüreceğini vurgulayan Andrabi, Filistin meselesine Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda kalıcı çözüm bulunmasının önemine işaret etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırdı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Bu kapsamda başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Güncel, Gazze, Son Dakika

