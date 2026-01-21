Pakistan, Gazze Barış Kurulu'na Katılacak

Pakistan'ın, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında kurulan "Barış Kurulu"na katılma davetini kabul ettiği bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na ilişkin açıklama yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Pakistan'ın söz konusu Kurul'a katılmayı kabul ettiği belirtilen açıklamada, kalıcı ateşkesin uygulanması yönünde somut adımlar atılmasının umulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tesis edilmesinin umulduğunun altı çizilerek, Pakistan'ın bu kapsamda yapıcı rol oynamayı sürdüreceğine işaret edildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, 18 Ocak'ta, Trump'ın "Barış Kurulu"na katılması için Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i davet ettiğini belirtmişti.

Pakistan'ın Gazze'de barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik uluslararası çalışmalarla temasını sürdüreceğini vurgulayan Andrabi, Filistin meselesine Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda kalıcı çözüm bulunmasının önemine işaret etmişti.

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.