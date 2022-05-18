Pakistan ile TTP arasındaki ateşkes 30 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika
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Pakistan ile TTP arasındaki ateşkes 30 Mayıs'a kadar uzatıldı

18.05.2022 15:43
Pakistan ile TTP arasındaki ateşkes 30 Mayıs'a kadar uzatıldı

Pakistan'ın terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) ile ateşkesin 30 Mayıs'a kadar uzatılmasında anlaşmaya vardığı bildirildi.

Pakistan'ın terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) ile ateşkesin 30 Mayıs'a kadar uzatılmasında anlaşmaya vardığı bildirildi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de Pakistan hükümeti ile TTP arasında kendi arabuluculuklarında görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Görüşmeler sırasında belirli konularda önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayan Mücahid, geçici bir ateşkes konusunda da anlaşıldığını kaydetti.

Mücahid, Afganistan'ın müzakere sürecinin iyi niyeti için çabaladığını ve her iki tarafa da hoşgörü ve esneklik dilediğini belitti.

TTP sözcüsü Muhammed Horasani, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'da Pakistan tarafıyla yapılan barış görüşmelerinin detaylarını paylaştı.

Horasani, Pakistan'la yapılan ilk görüşmelerin ardından ateşkesin 30 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Müzakerelerin Afganistan tarafından kolaylaştırıldığına işaret eden Horasani, Pakistanlı aşiretleri temsil eden heyetin talebi üzerine, 10 Mayıs'ta başlayan ateşkesi uzatmayı kabul ettiğini vurguladı.

Pakistan makamlarınca ateşkesin uzatılmasına dair henüz açıklama yapılmadı.

Pakistan ile TTP arasında daha önceki yıllarda yapılan ateşkes girişimleri de bir süre sonra, tıpkı Aralık 2021'de olduğu gibi bozulmuştu.

2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kurulan TTP, o tarihten bu yana Pakistan'da sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Pakistan'ın, terör örgütü TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker öldü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan ile TTP arasındaki ateşkes 30 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika


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