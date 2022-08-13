Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 10 kişi öldü - Son Dakika
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Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 10 kişi öldü

13.08.2022 18:48
Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 10 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan ve Sindh eyaletlerinde şiddetli yağışlar sebebiyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan ve Sindh eyaletlerinde şiddetli yağışlar sebebiyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülke genelinde etkili muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.

Belucistan'ın Kila Abdullah şehrinde sele kapılan 6 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalette 1 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 182'ye yükseldi.

Lasbela'da çok sayıda evi su basarken, Kila Abdullah'ta 3 baraj yıkıldı.

Ketta ile Karaçi arasındaki kara yolunun su altında kalması sonucu Belucistan'ın Sindh eyaletiyle bağlantısı koptu.

Çaman ile Ketta arasındaki tren seferleri de askıya alındı.

Yetkililer, çok sayıda tarım arazisinin sular altında kaldığını, 40 binin üzerinde evin hasar gördüğünü aktardı.

Eyalet genelinde 2 bin 100 kilometre kara yolu ve 25 köprü de yağmurlar sebebiyle zarar gördü.

Belucistan'ın 34 bölgesinin 26'sında muson yağmurlarının yol açtığı tahribat sebebiyle acil durum ilan edildi.

Karaçi'de 4 kişi öldü

Sindh eyaletine bağlı Karaçi'de 3 kişi elektrik akımına kapılarak bir kişi de boğularak hayatını kaybetti.

Şehrin çeşitli noktalarında yolları su basarken, trafikte aksaklıklar oluştu.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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Kaynak: AA

Pakistan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 10 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 10 kişi öldü - Son Dakika
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