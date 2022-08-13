Güney Asya 'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Eyalet genelinde 2 bin 100 kilometre kara yolu ve 25 köprü de yağmurlar sebebiyle zarar gördü.

Kaynak: AA

Pakistan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 10 kişi öldü - Son Dakika

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