Pakistan'ın Karaçi kentinde bir diş kliniğine kimliği belirsiz kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 1 Çin vatandaşı hayatını kaybetti, 2 Çin vatandaşı da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da bir diş kliniğine silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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