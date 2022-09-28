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Pakistan 'ın Karaçi kentinde bir diş kliniğine kimliği belirsiz kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 1 Çin vatandaşı hayatını kaybetti, 2 Çin vatandaşı da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da bir diş kliniğine silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika

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