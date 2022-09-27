Pakistan'da sel bölgelerinde difteri sebebiyle 10 çocuk öldü - Son Dakika
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Pakistan'da sel bölgelerinde difteri sebebiyle 10 çocuk öldü

27.09.2022 10:10
Pakistan'da sel bölgelerinde difteri sebebiyle 10 çocuk öldü

Pakistan'ın Sindh eyaletinde yaşanan sel felaketi sonrası son 2 ayda difteri sebebiyle 10 çocuk yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde yaşanan sel felaketi sonrası son 2 ayda difteri sebebiyle 10 çocuk yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, Sindh eyaletinde son 2 ayda 10 çocuğun difteri sebebiyle hayatını kaybettiğini belirterek, eyalette 39 difteri vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer, bu hastalık sebebiyle ölenlerin daha fazla olabileceğinden endişe ederken, salgının araştırılması ve aşılama ihtiyacına işaret etti.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 1638 kişi ölmüş, 12 binden fazla kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da sel bölgelerinde difteri sebebiyle 10 çocuk öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da sel bölgelerinde difteri sebebiyle 10 çocuk öldü - Son Dakika
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