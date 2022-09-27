Yetkililer, bu hastalık sebebiyle ölenlerin daha fazla olabileceğinden endişe ederken, salgının araştırılması ve aşılama ihtiyacına işaret etti.

Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da sel bölgelerinde difteri sebebiyle 10 çocuk öldü - Son Dakika

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