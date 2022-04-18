Pakistan, İsveç ve Hollanda'daki İslamofobik olayları şiddetle kınadı - Son Dakika
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Pakistan, İsveç ve Hollanda'daki İslamofobik olayları şiddetle kınadı

18.04.2022 22:04
Pakistan, İsveç ve Hollanda'daki İslamofobik olayları şiddetle kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Hollanda'da ortaya çıkan İslamofobik olayları şiddetle kınadığını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Hollanda'da ortaya çıkan İslamofobik olayları şiddetle kınadığını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılması "iğrenç bir eylem" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Hollanda'da bir siyasetçinin (Özgürlük Partisi lideri aşırı sağcı Geert Wilders) kutsal ramazan ayında Müslümanlara ve İslam'a saldırgan ifadeleri de güçlü şekilde kınandı.

İsveç ve Hollanda'da gerçekleşen İslamofobik olayların şiddetle kınandığı açıklamada, düşüncesiz provokatif İslamofobik olayların 1,5 milyar Müslüman'ın hislerini incittiği vurgulandı.

Açıklamada, bu tür eylemlerin uluslararası insan hakları hukuku nezdinde ifade veya düşünce özgürlüğü kapsamında olmadığına işaret edildi.

Uluslararası toplumun, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük, din ve inanç temelinde şiddetin kışkırtılmasına karşı ortak bir kararlılık göstermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, inançlar arası uyum ve birlikte barışçıl yaşamanın teşvik edilmesine olan ihtiyaca dikkat çekildi.

Açıklamada, Pakistan'ın İsveç ve Hollanda'ya konuyla ilgili endişelerini ilettiği ve bu ülkelere İslamofobik olayların engellenmesi için adım atması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

İslam'a saygısızlık

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunmuştu.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak, polise taş atmıştı. Bu bölgelerde çıkan isyanlarda 125 polis aracı hasar görmüş, 34 polis yaralanmış, 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Hollandalı siyasetçi Geert Wilders ise sosyal medya üzerinden İslam'a ve Hazreti Muhammed'e saygısızlıkta bulunmuştu.

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Pakistan, Hollanda, İslam, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, İsveç ve Hollanda'daki İslamofobik olayları şiddetle kınadı - Son Dakika


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