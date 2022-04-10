Pakistan ordusundan BBC Urdu'ya asılsız haber tepkisi - Son Dakika
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Pakistan ordusundan BBC Urdu'ya asılsız haber tepkisi

10.04.2022 18:43
Pakistan ordusundan BBC Urdu'ya asılsız haber tepkisi

Pakistan ordusu, BBC Urdu'nun eski Başbakan İmran Han'ın dün akşam Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva'yı görevden aldığı ancak bunun işleme konulmadığı yönündeki haberinin asılsız olduğunu bildirdi.

Pakistan ordusu, BBC Urdu'nun eski Başbakan İmran Han'ın dün akşam Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva'yı görevden aldığı ancak bunun işleme konulmadığı yönündeki haberinin asılsız olduğunu bildirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, BBC Urdu'nun haberi tamamen asılsız ve yalanlarla dolu olarak nitelendirildi.

Açıklamada, BBC Urdu'nun haberinde gerçeklik bulunmadığı vurgulanarak, bunun organize bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu ve BBC yetkilileriyle iletişime geçildiği aktarıldı.

BBC Urdu'nun haberinde, eski Başbakan Han'ın Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva'yı dün akşam görevden aldığı ancak bunun Savunma Bakanlığı tarafından işleme konulmadığı iddia edilmişti.

Haberde, Bacva'nın beraberindeki askerlerle, helikopterle Başbakanlık konutuna gittiği ve eski Başbakan Han'ın bu ziyareti beklemediği öne sürülmüştü.

Geo News televizyonunun kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Han'ın bu iddiaları reddettiği aktarıldı.

Başbakanlık için 2 aday

İmran Han'dan boşalan başbakanlık koltuğu için yarın mecliste gerçekleştirilecek seçimde 2 isim aday oldu.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif ve İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisinden (PTI) eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi başbakanlık için Meclis Başkanlığına başvuru yaptı.

Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran muhalefet bloğunun adayı Şerif'in başbakanlık ipini göğüsleyeceği öngörülüyor.

Ulusal Meclis kurallarına göre başbakanlık koltuğunun boşalması halinde meclisin tartışma veya başka bir iş yapmadan yeni Müslüman bir başbakan seçmesi gerekiyor. Başbakanlık için başvuran milletvekillerinden çoğunluk sınırı olan 172 ve üzerinde oy alan aday başbakan seçiliyor.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Dün yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu bugün 01.00'de sona ermişti.

Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 hayır oyu almıştı.

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İmran Han: Özgürlük mücadelesi yabancı komplosuyla yeniden başlıyor İmran Han: Özgürlük mücadelesi yabancı komplosuyla yeniden başlıyor Pakistan'da ülkenin yeni başbakanı yarın mecliste seçilecek Pakistan'da ülkenin yeni başbakanı yarın mecliste seçilecek

Başbakanlık, İmran Khan, Başbakan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ordusundan BBC Urdu'ya asılsız haber tepkisi - Son Dakika


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