Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 372 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 286 bin 825'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 6 artışla 28 bin 767'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 245 bin 606'ya çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 124 milyon 760 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 115 artarak 1 milyon 728 bin 311'e yükselirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Son bir günde 31 bin 558 kişiye virüs testi yapıldı. 133 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 29 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.