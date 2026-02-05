Paks-2 Nükleer Santrali'nde İlk Beton Döküldü - Son Dakika
Ekonomi

Paks-2 Nükleer Santrali'nde İlk Beton Döküldü

05.02.2026 15:17
Rosatom, Macaristan'daki Paks-2 Nükleer Güç Santrali'nin 5. Güç Ünitesi'nde ilk beton dökümüne başladı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Macaristan'da inşa edilen Paks-2 Nükleer Güç Santrali'nin 5. Güç Ünitesi'nde reaktör binasının temeline "ilk beton" dökümüne başladı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, santralin 5. Güç Ünitesi'nin reaktör binasının temeline beton dökümüne başlandı. Bu ünite ile Paks-2, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde 3+ nesil en yeni Rus teknolojisi olan VVER-1200 reaktörüne sahip ilk nükleer santral olacak.

Reaktör binasının temeline ilk betonun dökülmesi, UAEA standartlarına göre tesisin "inşa halindeki nükleer güç santrali" statüsüne geçtiği anlamına geliyor.

Törene, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Péter Szijjártó ile Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Likhachev, Paks-2 NGS'nin Macaristan'ın nükleer enerji alanındaki uzun soluklu hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Macaristan'ın nükleer enerji alanında atılan bu simgesel adım, ülkelerimiz arasında zaman içinde tesis edilen yapıcı ilişkileri açıkça ortaya koyuyor. Paks-2 NGS, uzun yıllara dayanan iş birliğimizin doğal bir devamı niteliğinde. Macaristan açısından Paks-2 NGS hiç şüphesiz ülkeye büyük kazanım sağlayacak ve ulusal ekonominin gelişimini destekleyecek stratejik bir adımdır. Rosatom için ise bu proje, nükleer sektördeki lider konumumuzun bir kez daha teyit eden ve Rus sanayisinin gelişimine sunulan önemli bir katkıdır."

Öte yandan, Macaristan Atom Enerjisi Kurumu (HAE), 4 Kasım 2025 tarihinde, Paks-2 NGS'nin 5. Güç Ünitesi'nin temelinde ilk beton dökümünün başlatılmasına ve nükleer ada kapsamındaki binaların inşasına olanak tanıyan izinleri verdi.

2022'de verilen ana inşaat lisansına ek olarak düzenlenen bu lisanslar, projenin nükleer güvenlik alanında geçerli olan uluslararası, Avrupa ve ulusal nükleer güvenlik gerekliliklerine tam uyum sağladığını teyit ediyor. Aktif ve pasif güvenlik sistemlerinin birlikte kullanıldığı bütüncül güvenlik yaklaşımı, tüm standartların eksiksiz şekilde karşılanmasını sağlıyor.

Kaynak: AA

Macaristan, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Alperen Şengün’e büyük şok Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Epstein ölmedi mi Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı
