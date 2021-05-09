- Palandöken Belediyesi'nden Anneler Günü ziyareti - Son Dakika

- Palandöken Belediyesi'nden Anneler Günü ziyareti

19 yıldır üvey evladına annelik yapıyor

ERZURUM - Palandöken Belediyesi PALTİM ekipleri ilçede yatalak ve yalnız yaşayan Vecihe Tolar ile 19 yıldır üvey evladına annelik yapan Ayşe Akgül gibi özel durumu olan anneleri, anneler günü münasebetiyle ziyaret ederek, onlara çeşitli hediyeler takdim etti. Anneler Günü kutlanan kadınların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.

Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi ekipleri bu yıl da Anneler Gününde anlamlı bir etkinliğe imza attı. İlçede özel durumu bulunan anneleri ziyaret eden ekipler, Başkan Muhammet Sunar'ın selamını ileterek, Anneler Gününü kutladı.

Vecihe anne dua ile karşıladı, dua ile uğurladı

İlk olarak Erzurum'da yalnız ve yatalak yaşayan, 76 yaşındaki Vecihe Tolar'ı ziyaret eden ekipler, Başkan Muhammet Sunar'ın mesajını paylaşarak çeşitli hediyeler takdim ettiler. Ekipleri dua ile karşılayan Vecihe anne, hasta yatağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a duacı oldu. Vecihe Anne, "Allah Başkanımız Muhammet Sunar'dan razı olsun. Ne zaman ihtiyaç duysak anında cevap veriyor. Bugün de Anneler Günü münasebetiyle sürpriz yaptı. Hızır yoldaşı olsun. Ben buradan özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da dua etmek istiyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. İki cihanda aziz eylesin. Ülkemize verdiği hizmetler büyük. Rabbim ne muradı varsa versin." niyazında bulundu.

Ziyaretten ve Anneler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen sürpriz kutlamadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vecihe anne, ilk defa anneler gününün kutlandığını dile getirerek, kendi elleriyle ördüğü lifi başkan Muhammet Sunar'a hediye etti.

Eli öpülesi anne Ayşe Akgül

PALTİM Ekiplerinin bir diğer ziyareti de zihinsel engelli oğlu için gecesini gündüzüne katan anne Ayşe Akgül'e oldu. 19 yıldır Muhammet Berat ismindeki üvey oğluna annelik yapan Akgül, Palandöken Belediyesi'nce yapılan sürpriz Anneler Günü kutlaması karşısında memnuniyetlerini ifade etti. 19 yaşındaki Muhammet Berat'ı hiçbir zaman üvey evlat olarak görmediğini dile getiren Akgül, O bizim canımız. Onu dünyalara değişmem. Bu can bu bedende olduğu müddetçe onun emrinde olacak. Ben Başkanımız Muhammet Sunar'a bu nazik düşünceleri için de ayrıca teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum." dedi

PALTİM ekiplerinin bu anlamlı etkinliği, gün boyu İlçe genelinde durumu özel olan anneleri ziyaret ile devam etti.