Son Dakika Haberleri: Palandöken Belediyespor Solhan Engelini Aştı

Palandöken Belediyespor Solhan Engelini Aştı

42 dakika önce

Palandöken Belediyesi erkek voleybol takımı, evinde konuk ettiği Bingöl Solhan Belediyespor'u 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Palandöken Belediyespor Solhan Engelini Aştı, System.String[]
Palandöken Belediyesi erkek voleybol takımı, evinde konuk ettiği Bingöl Solhan Belediyespor'u 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig B gurup temsilcisi Palandöken Belediyespor evinde konuk ettiği Bingöl Solhan Belediyespor'u 3- 1 mağlup ederek ligde çok önemli bir engeli daha aştı.

Palandöken Belediyespor ilk iki seti 25-23 -, 25- 22 kazanırken üçüncü seti ise konuk ekip Solhan 23- 25 kazandı. Son setti ise Palandöken Belediyespor 25-15 kazanarak bir engeli daha aşmış oldu. Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadelede Palandöken Belediyespor rakibine şans tanımadı. Ev sahibi Palandöken Kartalları setlerde zorlansa da rahat bir galibiyet olarak 3 puanı hanesine yazdırarak ligde liderliğini sürdürürken puanını 50 çıkardı.

Efeler ligi parolasıyla yola çıkan Palandöken Belediyesinin Kartalları rakiplerine gözdağı verirken karşılaşmaya Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Solhan Belediye Başkanı Abdulhekim Yıldız, Belediye Başkanı yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayı da taraftar izledi. Karşılaşma boyunca Erzurumlu taraftarlar yine coşkusuyla takımını son sayıya kadar destekledi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:04 Kaynak: İHA

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