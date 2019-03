Palandöken: "Çırakların Staj Süresi Emekliliğe Yansıtılmalı"

Çıraklık yapılan dönemin emekliliğe sayılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken , "Ülkemizin ve iç piyasanın ihtiyacı olan ara eleman sayısını artırmak ve esnaf sanatkarlığın geleceğini korumak için mesleki eğitimin önemini her fırsatta vurguluyoruz. Fakat çıraklık yapılan dönem emekliliğe sayılmıyor. Binlerce vatandaşımız ve halen çıraklık eğitimi alan gençlerimiz için çırakların sigortalılık başlangıcı eğitim döneminde çalıştığı günden başlatılmalı. Çıraklık dönemi emekliliğe sayılmalı" dedi."Sürdürülebilir kalkınma mesleki eğitimle gerçekleşir"Mesleki ve teknik eğitimin sürdürebilir kalkınma için olmazsa olmaz olduğuna dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonomimizin can damarı esnaf ve sanatkarımız ile ülkemizin sürdürebilir kalkınması için olmazsa olmaz unsur mesleki ve teknik eğitimdir. Ara eleman ihtiyacının da karşılanabilmesi için mesleki ve teknik okullara yönlendirmeyi artırmalıyız. Mesleki eğitimin önemi devletin de katkılarıyla her geçen gün artıyor. 2007'de 187 bin 927 olan çırak sayısı her yıl azalarak 2016 yılında 74 bin 203'e düşmüştü fakat çıraklığın zorunlu eğitim kapsamına alınmasıyla bu sayı 2017'de 133 bin 450'ye çıktı. Bu tarihten itibaren çırak sayısının artarak yükselmesi gerekirken 2018'de bu sayı 119 bin 451'e düştü. Artışın 2017'deki gibi devam etmesi için çıraklığın önemi kavranmalı. Meslek liselerinden mezun olan çıraklar ustalaşarak yöneldiği mesleğin devamlılığını sağlıyor. Ülkemizin ve esnaflığın geleceği için kendi mesleğini eline alan gençleri yönlendirmeliyiz" şeklinde konuştu."Çıraklıkta geçen süre emekliliğe yansıtılmalı"Çırak ve stajyerlerin eğitim döneminin emekliliklerine yansıtılmadığını hatırlatan Palandöken, "Stajyer ve çırakların çalıştıkları dönemde iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık riskine maruz kalmaları durumunda kendilerine gerekli yardımların yapılması olumlu fakat yeterli değil. Meslek liselerinde staj yapılan ve iş öğrenilen çıraklık eğitim dönemi emekliliğe yansımıyor. Çırakların sigortalılık başlangıcı işe giriş tarihi değil çıraklık eğitim döneminden başlatılmalı. İşi birebir sahada tecrübe ederek öğrenen çıraklarımızın emekleri emekliliklerine yansıtılmalı. Binlerce vatandaşımız ve halen çıraklık eğitiminde olan öğrencilerimiz bu haklarının uygulamaya geçmesini bekliyor. Mesleklerin devamı, nitelikli eleman yetiştirilmesi için nasıl ki çıraklık en önemli unsursa, çıraklık dönemindeki hakların da korunması, çıraklığın cazip hale getirilmesi o kadar önemlidir" diye konuştu. - ANKARA