Palandöken'de Kar Kalınlığı 237 Santimetre

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 237 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 237, Hakkari ve Ergan'da 192, Kartalkaya'da 185, Nemrut'ta 162, Kümbet'te 138, Konaklı'da 137, Sarıkamış'ta 129, Yıldızdağı'nda 120, Uludağ'da 116, Yedi Kuyular'da 113, Erciyes'te 98, Yalnızçam'da 89, Keltepe'de 86, Murat Dağı'nda 80, Çambaşı'nda 75, Yıldıztepe'de 72, Davraz'da 62, Ilgaz'da 54, Gevaş Abalı'da 41, Hesarek'te 39, Kop'ta 36, Süleymaniye'de 33, Karboğazı'nda 30, Denizli'de 25, Mersivan'da 14, Salda'da 10 ve Kartepe ile Akdağ'da 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 01.02.2026 En düşük En yüksek Palandöken KY -4 -1 Ergan KY -3 1 Hakkari KY -5 -1 Kartalkaya KY 1 3 Nemrut KY -2 0 Konaklı KY -3 -2 Sarıkamış KY -2 2 Yıldızdağı KY -1 1 Erciyes KY -3 3 Yalnızçam KY -5 3 Keltepe KY -4 3 Murat Dağı KY -4 6 Çambaşı KKY 2 4 Davraz KY 0 3 Ilgaz KY -2 2 Gevaş Abalı KY -1 4 Hesarek KY -3 1 Kop KY -1 2 Denizli KY 0 6 Mersivan KY 2 4 Salda Y -2 9 Akdağ Y 2 7 Kartepe KY 0 1 (KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu) (KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu)

Kaynak: AA