Palandöken'de karda bisiklet sürmenin keyfini yaşadılar - Son Dakika

ERZURUM'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'karda bisiklet sürüşü' etkinliğinde 75 sporcu, kayakseverlerin şaşkın bakışları arasında 2 bin 500 metreden bisikletleriyle indi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş. tarafından düzenlenen 'Palandöken Snowdownhill' etkinliğine Türkiye'nin farklı bölgelerinden 25 sporcu ile Erzurum'dan 50 amatör bisikletçi katıldı. Dağ Kayağı Milli Sporcusu Muhammed Furkan Polat, Erzurum Kalesi önünde amatör sporculara karda bisiklet sürüşü hakkında bilgi verdi. Karlı zeminde bisikletlerle birlikte kale önünde yapılan test sürüşünün ardından sporcular otobüsle Palandöken Kayak Merkezi'ne gitti.

Bisikletleriyle telesiyeje binerek Palandöken'de 2 bin 500 rakıma çıkan sporcuların inişinden önce pistte hazırlık yapıldı. Pistin düzenlenmesinin ardından bisikletli sporcular, merkezi dolduran kayakseverlerin bakışları arasında inişe geçti. Sporcular, kayak merkezinin girişine kadar başarıyla indi.Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin , etkinlikle sporcuların karda bisiklet sürmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık ise, "Ejder A.Ş. olarak bu organizasyonun ikincisini yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliği uluslararası hale getirmek için ciddi manada girişimlerimiz var. Yazın da Palandöken'de bu tür etkinliklerin yapılabilmesi için uluslararası standartlarda pist hazırladık. Palandöken Kayak Merkezi, sadece kayak değil, kar üzerinde yapılabilecek bütün organizasyonların beşiği konumunda" diye konuştu.