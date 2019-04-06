Son Dakika Haberleri: Palandöken'de Nisanda da Kayak Keyfi

Palandöken'de Nisanda da Kayak Keyfi

1 saat önce

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'e gelen kayak tutkunları, bahar mevsiminde kayak keyfi yaşadı.

Palandöken'de Nisanda da Kayak Keyfi, System.String[]
Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'e gelen kayak tutkunları, bahar mevsiminde kayak keyfi yaşadı.

Yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merkezi'nde, kış mevsiminde yağıp erimeyen karın yanı sıra ilkbahar aylarında da etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 132 santimetreye ulaştı.

Bu durumu ve hafta sonunu fırsata çeviren kayak tutkunları da nisanda Palandöken'e adeta akın edip snowboard, kızak ve kayaklarla kayarak gönüllerince eğlendi.

Kayak sezonunun son günlerinde pistleri dolduran genç, yaşlı, çocuk kayakseverler, zaman zaman etkili olan kar altında keyifli vakit geçirdi.

Türkiye'de kayak sezonunu ilk önce açıp son sırada kapatan kayak merkezlerinden olan Palandöken, halen özellikle hafta sonları kayak tutkunlarını ağırlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:25 Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Türkiye, Palandöken, Kültür Sanat
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