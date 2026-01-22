Palandöken'de Rekor Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 228 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 228, Kartalkaya'da 200, Ergan'da 186, Sarıkamış'ta 161, Erciyes ve Hakkari'de 160, Yıldızdağı'nda 130, Konaklı'da 127, Çambaşı'nda 114, Yalnızçam'da 99, Hesarek'te 64, Kartepe'de 61, Gevaş Abalı'da 58, Akdağ, Küpkıran ve Murat Dağı'nda 41, Mersivan'da 35, Bozdağ ve Davraz'da 17 ve Denizli'de 11 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 20.12.2025 En düşük En yüksek Palandöken AB -17 -8 Kartalkaya KY 0 4 Ergan ÇB -14 -5 Sarıkamış ÇB -17 -7 Erciyes KY -5 -2 Hakkari ÇB -22 -7 Yıldızdağı KY -12 -4 Konaklı AB -16 -7 Çambaşı ÇB -11 -1 Yalnızçam PB -24 -8 Hesarek ÇB -14 -7 Kartepe KY -2 2 Gevaş Abalı ÇB -13 -1 Akdağ KY -6 0 Küpkıran ÇB -22 -9 Murat Dağı KY -5 0 Mersivan ÇB -12 1 Bozdağ KY 1 3 Davraz KY -7 -4 Denizli KY -5 2 (KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu) (KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)

