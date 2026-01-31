Palandöken'de Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Palandöken'de Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Palandöken\'de Yarıyıl Tatili Yoğunluğu
31.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatili dolayısıyla yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı.

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Yarıyıl tatili nedeniyle hafta sonu tatilini Palandöken'de geçiren aileler, çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ya da snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Ziyaretçilerden Fatma Türkan, AA muhabirine, havanın sisli olmasına rağmen kayağın çok güzel geçtiğini söyledi.

Güney pistin çok güzel olduğunu ifade eden Türkan, "Manzarası inanılmaz. Kayağı bilmeyenler de çok rahat o piste kayabiliyor. Pistler düz ve güzel olduğu için çok iyi kayabiliyor. Burada çok eğlendim. Yalnız kayıyorsun ve terapi gibi geliyor. Eğlenceli geçti. Buraya klinik arkadaşlarım ve ailemle geldim. Çocuklar kızakla kayıyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Kırkkılıç da pistlerin çok güzel olduğunu belirterek, "Kayakla, snowboard ile kaymaya endişesi olanlar kızaklarla kayabilir. Bunlarla rahat keyif yapabilir. 2 metrenin üzerinde kar var. Kar yağışı devam ediyor. Burada on binlerce kişi diyebileceğimiz bir yoğunluk var. Bugün buraya ailemle geldim. Çok güzel eğleniyoruz." diye konuştu.

Hicra Korkmaz ise zirveye çıktıklarını ve bir tur kaydıklarını anlatarak, Palandöken Kayak Merkezi'nin pist imkanları açısından çok güzel bir yer olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palandöken'de Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi
Konyaspor U19 Takımı, İstanbul’da kaza yaptı Yaralılar var Konyaspor U19 Takımı, İstanbul'da kaza yaptı! Yaralılar var
UEFA Avrupa Ligi’nde İlhan Mansız sürprizi Gören herkes aynı yorumu yaptı UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı
TFF’den, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas Limanı’nda patlama
İran'ın güneyindeki Bender Abbas Limanı'nda patlama
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:37
Sadettin Saran’ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
Sadettin Saran'ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 15:13:43. #7.11#
SON DAKİKA: Palandöken'de Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.