Son Dakika Haberleri: Palandöken'e Nevruz Dopingi

Palandöken'e Nevruz Dopingi

52 dakika önce

13 günlük Nevruz tatili için Erzurum'a gelen binlerce İranlı turist, tatilin keyfini Palandöken'de kayak yaparak çıkartıyor.

Palandöken'e Nevruz Dopingi, System.String[]
13 günlük Nevruz tatili için Erzurum'a gelen binlerce İranlı turist, tatilin keyfini Palandöken'de kayak yaparak çıkartıyor.

Her yıl Nevruz için Türkiye'ye otobüs veya özel otomobilleri ile gelen İranlı turistler Erzurum'un turizmini canlandırıyor. Nevruz tatili için tercihini Erzurum'dan yana kullanan İranlı turistler kayak yapmak için Palandöken'e akın etti. Otellerdeki doluluk oranı ise bir hafta içerisinde yüzde 100'e ulaştı.

Kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu Palandöken'de baharın gelişini kutlayan İranlılar, gündüz kayak yaparken gece ise eğlence mekanlarını tercih ediyor.

İranlı turistler Erzurum'da bulundukları için mutlu olduklarını ve her yıl Nevruz için Palandöken'i tercih ettiklerini söyledi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:03 Kaynak: İHA

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