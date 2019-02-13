Son Dakika Haberleri: Palandöken: "Fiyatları Yükselten Ticari Hayatı Bozan Aktörlerdir"

Palandöken: "Fiyatları Yükselten Ticari Hayatı Bozan Aktörlerdir"

6 saat önce

- TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül'ün konuşması Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in konuşması - "Fiyatları yükselten ticari hayatı bozan aktörlerdir"Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de hükümetin...

- TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül'ün konuşması
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in konuşması - "Fiyatları yükselten ticari hayatı bozan aktörlerdir"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de hükümetin 900 yıllık ahilik kültürünün temsilcisi esnaf ve sanatkara her zaman destek olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yaşadığı ekonomik dalgalanmada esnafın payının bulunmadığını dile getiren Palandöken, tanzim satış uygulamasının esnafa değil stokçulara zarar vereceğini söyledi.

Esnaf ve sanatkarın her zaman korunup kollanacağından emin olduklarının altını çizen Palandöken, şöyle konuştu:

"Sıkıntımız, kuralsız ticaret. Bir mahalleye 4 büyük marketin girmesi ve oradaki dokuyu bozması esnaf ve sanatkarın çalışma hayatını etkiliyor. Sermaye karşıtı değiliz ama kuralsızlığa karşıyız. Kasabaya, köye kadar girerek ticari hayatı bozan bu aktörler fiyatları yükseltiyor. Bir liraya alınan malın 10 liraya satılmasının sebebi budur. Haksız kazançlara karşı atılan adımları destekliyoruz ancak uzun vadede esnaf ve sanatkarın ticaretini engelleyen oluşumlara izin verilmemeli."

TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman esnafın yanında yer aldığını dile getirerek, esnaf ve sanatkarın ekonomik varlığın sigortası olduğunu belirtti.

Esnafın Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin faiz oranının yüzde 47'lerden yüzde 4'e kadar düşürüldüğüne dikkati çeken Akgül, "Esnafın kalp gözü açıktır. Neye, kime inanacağını çok iyi bilir. Devletine karşı şer odaklarının birleştiğini görürse yardıma koşar. Esnafımız rahat olsun, zira Cumhurbaşkanımız esnafın tekerine taş değdirmez. Esnafa zarar verecek hiçbir şeye müsaade etmez." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:24 Kaynak: AA

Türkiye, Abdülkadir Akgül, Palandöken, Ekonomi
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