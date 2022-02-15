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Palandöken heyecanından uyuyamadılar - Son Dakika

Palandöken heyecanından uyuyamadılar

15.02.2022 12:13
Palandöken heyecanından uyuyamadılar

ERZURUM'un ilçelerine bağlı kırsal mahalle okullarında eğitim-öğretim gören ilkokul öğrencileri, Palandöken Kayak Merkezi'ne gidecekleri günün gecesini uykusuz geçirdiler.

ERZURUM'un ilçelerine bağlı kırsal mahalle okullarında eğitim-öğretim gören ilkokul öğrencileri, Palandöken Kayak Merkezi'ne gidecekleri günün gecesini uykusuz geçirdiler. Öğretmenlerinin, "Sıra sizde, yarın Palandöken'e gidiyoruz"  demesiyle büyük bir heyecan yaşayan öğrenciler, hayatlarında ilk kez geldikleri Palandöken'de Türk Kayak Vakfı (TKV) ve Erzurum Kayak Kulübü'nün eğitmenleri eşliğinde kayak dersi aldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, birçoğu köylerinden ilk kez çıkan ilkokul öğrencilerine ev sahipliği yaptı. Türk Kayak Vakfı ve Erzurum Kayak Kulübü'nün bu yıl üçüncüsünü başlattığı, 'hayatlara dokunuş' sosyal sorumluluk projesi ile kırsal mahallede yaşayan ve hayatında Erzurum şehir merkeziyle Palandöken'i görmeyen öğrencileri minibüslerle öğretmenleriyle köylerinden alıp Erzurum'a getiriyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 rakımındaki Erzurum Kayak Kulübü'ne götürülen öğrencilere burada tek tek kayak kıyafetleri giydirilip, eğitmenler eşliğinde acemi pistinde kayak eğitimi verildi. Büyük bir heyecan ve mutluluk içinde ilk kez gördükleri Palandöken'de kayak yapan öğrenciler, kaymakta güçlük çeken arkadaşlarına tezahürat yaparak cesaretlendirdi.

400 ÖĞRENCİYİ DAĞLA BULUŞTURACAKLARTürk Kayak Vakfı ve Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, TKV'nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan 'Hayatlara Dokunuşu' sömestr sonrası yeniden başlattıklarını Erzurum'un en köklü kulüplerinden biri olan Erzurum Kayak Kulübü'nün de desteklediğini söyledi. Hedeflerinin bu yıl 400 öğrenciyi Palandöken'de kayak yapmasını öğretmek olduğunu belirten Alaftargil, "Köylerinden minibüslerle alınan öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Palandöken'e getiriyoruz. Burada kayak kıyafetlerini giydirip, eğitmenlerimiz eşliğinde pistlerde kayak eğitimi veriyoruz. Öğlen tatilinde onlarla yemek yiyip daya sonra gondol liftle Palandöken'i geziyoruz. Dolu dolu bir gün geçiren öğrencileri köylerine uğurluyoruz. Eğitmenlerimiz içlerinde bu spora yatkın olanları tek tek tespit edip daha sonra aileleri ile görüşüp kulüp sporcusu olarak kayağa devam etmesini istiyoruz. Her gün 35 ila 40 öğrenciye dağda kayak eğitimi veriyoruz. Palandöken'de kayak sezonu bitene kadar bu eğitimler devam edecek" diye konuştu.ONLARI ÇOK İYİ ANLIYORUMİki yıldır doğup, büyüdüğü Erzurum'un Çat ilçesine bağlı kırsal Gökçeşeyh Mahallesi'ndeki birleştirilmiş sınıfta öğretmenlik yaptığını söyleyen Çağla Polat ise şunları söyledi: "Sabah evlerinden aldığımız öğrencilerimizin velileri çocuklarının heyecandan uyuyamadığını söyledi. Türk Kayak Vakfı ile 15 tatilden önce iletişime geçmiştik. Bize tatil sonrasını olacağını söylediler. Çocukların o zamandan beri haberleri var ve her gün 'ne zaman gideceğiz' diyorlardı. Sabırsızlıkla bugünü bekledik. Çok mutluyum. Ben çok istiyordum. Kendi memleketimizde, kendi dağımızda dağ köylerinde yaşayan, imkanı olmayan çocukların bu şekilde faydalanması, kendim de birleştirilmiş sınıfta okuyan bir köy öğrencisi olarak kendimi onların yerinde hissediyorum. Onlar da çok mutlu oldular. Devamı gelirse çok çok daha mutlu olacağız. 11 öğrencim var. Sanıyorum 11'i de ilk kez Palandöken'i görüyor. Erzurum'a gelirken bile yolda, birbirlerine 'Bu araba, şu araba. İşte burası mı Erzurum' gibi sorular soruyorlardı. İnsanlar zaten bire bir yaşayınca o duyguyu hissediyor."AILEME ANLATACAĞIM

Erzurum'un Çat ilçesinin kırsal Soğukpınar Mahallesi'nden gelen Emin Şimşek, "Çok mutluyum. Palandöken'i ilk kez görüyorum. İyi güzel kayıyorum. Gittiğimizde aileme burada yaşadıklarımı anlatacağım" dedi.


Palandöken heyecanından uyuyamadılar
Palandöken heyecanından uyuyamadılar
Palandöken heyecanından uyuyamadılar
Palandöken heyecanından uyuyamadılar
Palandöken heyecanından uyuyamadılar
Palandöken heyecanından uyuyamadılar
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Kayak Merkezi, Erzurum, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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