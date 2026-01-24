Pallone: ABD, Suriye'de Müttefiklerini Yüzüstü Bıraktı

(ANKARA) - ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Frank Pallone, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Washington'un bölgedeki müttefiklerini yüzüstü bıraktığını savundu. Pallone, özellikle IŞİD'le mücadelede ABD'ye destek veren güçlerin kaderine terk edildiğini söyleyerek, Trump yönetiminin dış politikasını eleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pallone, Suriye'de yaşanan gelişmeleri "endişe verici" olarak nitelendirdi. Pallone şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'deki bu gelişmeleri izlemek son derece endişe verici. Terörle mücadelede kilit rol oynayan müttefikler adeta kurtların önüne atıldı. Soğuk Savaş'ta bize yardım eden ve Afganistan'da bizimle birlikte savaşan NATO müttefiklerini yüzüstü bırakmaktan, IŞİD'i yenmemize yardımcı olan savaşçıları geride bırakmaya kadar... Trump, tekrar tekrar kötü bir dost olduğunu gösteriyor. Bu yönetim, pervasız dış politikası nedeniyle hesap vermek zorunda."