Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı - Son Dakika

Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı

Pamukkale Belediye Meclisi, korona virüs pandemisi sonrası ilk kez toplandı.

Pamukkale Belediye Meclisi, korona virüs pandemisi sonrası ilk kez toplandı.

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Korona virüs önlemleri çerçevesinde meclis toplantı salonu dezenfekte edilirken, meclis üyelerinin girişte ateşleri ölçüldü. Komisyon üyeleri seçildi ve Mecliste Pamukkale Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporu kabul edildi.


Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle ülke genelinde belediyelerin meclis toplantıları 3 ay boyunca yapılmamıştı. En son Mart ayında toplanan, Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı. Toplantı öncesi korona virüs önlemleri çerçevesinde meclis salonu ekipler tarafından dezenfekte edildi. Belediye Meclis üyeleri ve personeller salona girerken ateşleri ölçülürken, binadaki bir çok noktaya el dezenfektanı konuldu. Toplantı için meclis üyeleri ve personellerin oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenirken, hem meclis üyeleri hem de diğer personeller toplantı boyunca maske kullandı.


Pamukkale Belediye Meclisi'nde Encümen Üyesi ve Meclis İhtisas Komisyonlarında görev yapacak isimler belirlendi. Buna göre normalde Nisan ayı meclis toplantısında yapılması gereken ancak korona virüs nedeniyle meclis toplantılarının yapılamamasından dolayı seçimler Temmuz ayı oturumunda gerçekleşti. Yasa gereği 2021 yılının Nisan ayına kadar görev yapacak olan encümen üyeliği seçimi gizli oylama ile gerçekleşti. Seçim sonunda 28 oy alan Bayram Kahraman, 21 oy alan Birol Konak ve 19 oy alan Yusuf Garip Pamukkale Belediyesi Encümeni'ni oluşturdu. İhtisas Komisyonları arasında yer alan ve açık oylama ile yapılan seçim sonunda ise Plan ve Bütçe Komisyonu Birtan Şahan, Dilaver Yardım, Işık Yalçın, İlmi Köse ve Emin Tekin'den oluşurken, İmar Komisyonu'nda Hüseyin Kaya, Recep Uzunca, Bülent Taylan Kaplan, Bilal Güner ve Erkan Tıkıroğlu yer aldı. Çevre, Sağlık ve Tarım Komisyonu'nda yer alan isimler ise Hüseyin Acar, Bayram Kahraman, Serkan Tüğdür, Fikret Uzkuç ve Süleyman Sırrı Kaya oldu. Kültür ve Turizm Komisyonu'nu Rahmi Taşdan, Sevgi Çölhan, Ali Turan, Kerem Karalp ve Ramazan Eskin oluştururken, Gençlik ve Eğitim Komisyonu'nda Mehmet Yara, Nail Şan, Şeyma Birlik, Mehmet Dönmez ve Erkan Tıkıroğlu yer aldı. Pamukkale Belediye Meclisi'nde 2019 yılı Faaliyet Raporu da görüşüldü. Yapılan çalışmaların detaylı bir şekilde yer aldığı görüşme sonunda rapor kabul edildi. - DENİZLİ

Koronavirüs, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 04:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı - Son Dakika

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