Pamukkale'de Büfe Sahibi Cinayet İşledi

28.01.2026 12:40
Pamukkale'de büfe sahibi, tartışma sonrası Ahmet Ünal'ı tüfekle vurdu, Ünal hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı. Büfe sahibi tarafından tüfekle vurulan 2 çocuk babası Ahmet Ünal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü gece saat 03.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesi Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede ikamet eden Ahmet Ünal, gece saatlerinde alışveriş yapmak için bir büfeye gitti. Büfe sahibi Hasbi D. ile Ahmet Ünal arasında alışveriş sırasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede küfürleşmeye dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasbi D., büfede bulunan tüfeği alarak Ahmet Ünal'a ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Ünal, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane doktorların uzun uğraşına rağmen Ünal bir günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Ahmet Ünal'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Asri Mezarlık Camiinde kılınacak namazın ardından Asri Mezarlıkta defnedileceği öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan büfe sahibi Hasbi D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Ünal, Pamukkale, 3. Sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

