Pamukkale\'de trafik kazası: 1 ölü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Osman Ateş (58) yönetimindeki 20 PN 647 plakalı otomobil, Karahayıt Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
