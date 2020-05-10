Pamukova'da alzheimer hastası baygın halde bulundu - Son Dakika

Pamukova ilçesinde dün kaybolan alzheimer hastası 87 yaşındaki kişi, jandarma ve AFAD ekipleri arazide baygın halde bulundu.
Gökgöz Mahallesinde yaşayan 87 yaşındaki alzheimer hastası Şevket Yağız, dün evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi.
Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunması üzerine harekete geçen Jandarma ve AFAD ekipleri, Yağız'ı civarda aramaya başladı.
Dün geceden beri aranan Yağız, mahalleden yaklaşık 2,5 kilometre uzakta bir arazide baygın halde bulundu.
Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, Yağız'ı Geyve Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yağız'ın tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren ailesi, jandarma ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.