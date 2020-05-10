Pamukova'da alzheimer hastası baygın halde bulundu - Son Dakika

Pamukova'da alzheimer hastası baygın halde bulundu

Pamukova ilçesinde dün kaybolan alzheimer hastası 87 yaşındaki kişi, jandarma ve AFAD ekipleri arazide baygın halde bulundu.

Pamukova ilçesinde dün kaybolan alzheimer hastası 87 yaşındaki kişi, jandarma ve AFAD ekipleri arazide baygın halde bulundu. Gökgöz Mahallesinde yaşayan 87 yaşındaki alzheimer hastası Şevket Yağız, dün evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunması üzerine harekete geçen Jandarma ve AFAD ekipleri, Yağız'ı civarda aramaya başladı. Dün geceden beri aranan Yağız, mahalleden yaklaşık 2,5 kilometre uzakta bir arazide baygın halde bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, Yağız'ı Geyve Devlet Hastanesine kaldırdı. Yağız'ın tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren ailesi, jandarma ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı

Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi

45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı

Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi

Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti

Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı

Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış

Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi

Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor

"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın!

Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi

Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek

Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı