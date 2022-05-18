Pancar toplarken 30 metre yükseklikten düşen kadın hayatını kaybetti

HAKKARİ - Hakkari'de pancar toplamaya giden Medine Koç isimli kadın, çıktığı tepeden yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Olay, kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde Medine Koç isimli kadın, pancar topladığı tepeden dengesini kaybederek yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yuvarlanan Koç, bölgeye sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Ağır yaralanan Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.