"Pandemi bilimsel yönelimi güçlendirdi" - Son Dakika

"Pandemi bilimsel yönelimi güçlendirdi"

30.03.2021 17:17

Pandemi sebebiyle online gerçekleşen organizasyonlarda, akademi dünyasının önemli isimlerini öğrenciler ve velilerle buluşturduklarını belirten İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdür Ali Rıza Lüle, "Pandemi, teknolojinin eğitimdeki önemini vurgularken bilimsel yönelimi de güçlendirdi" dedi.

Pandemi sebebiyle online gerçekleşen organizasyonlarda, akademi dünyasının önemli isimlerini öğrenciler ve velilerle buluşturduklarını belirten İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdür Ali Rıza Lüle, "Pandemi, teknolojinin eğitimdeki önemini vurgularken bilimsel yönelimi de güçlendirdi" dedi.

Online gerçekleştirilen organizasyona İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Prof. Dr. Gülçin Mihriye Muslu, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Jeobiolog Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serhat Şeker, Enerji Enstitüsü ve Fizik Müh. Bölümü, ITAP Direktörü Prof. Dr. Tuğrul Hakioğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Akduman gibi isimler katıldı.

"YÜZ YÜZE PLANLANAN HER İÇERİK, ÖĞRENCİLERİMİZE ONLİNE OLARAK İLETİLDİ"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Bu salgın süreci, bütün dünyayı, bütün sektörleri sarstı. Geleceğimizi kuracak çocuklarımız, bu sarsıntıdan uzak eğitim almalıydı. Yüz yüze planlanan her içerik, öğrencilerimize online olarak da iletildi. Sadece sosyal zenginlik ile sınırlı kalmayan bir içerik oluşturduk. 250'nci yaşı için geri sayıma devam eden İstanbul Teknik Üniversitesi, bu konuda bize büyük destek sağlıyor. Akademisyen buluşmaları başlığı altında, alanında dünyaca ünlü isimler, ilkokuldan liseye, tüm seviyelerde öğrencilerimize, velilere, eğitim kadromuza kılavuz oldular. Sürdürülebilir gelecek bilincini geleneklerimizle buluşturduğumuz online buluşmalar devam edecek" ifadelerini kullandı.


Pandemi bilimsel yönelimi güçlendirdi
Pandemi bilimsel yönelimi güçlendirdi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Doğa Koleji, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Pandemi bilimsel yönelimi güçlendirdi' - Son Dakika


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